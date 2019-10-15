Haberler » Güncel » TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan'da tarihi yerleri ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan'da tarihi yerleri ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan temasları kapsamında bazı tarihi mekanları ziyaret etti.

15.10.2019 23:40TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan'da tarihi yerleri ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan temasları kapsamında bazı tarihi mekanları ziyaret etti.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul toplantıları kapsamında ülkede bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı tarihi yapıları ziyaret etti. Novi Sad kentinin Karlofça kasabasına uğrayan Şentop ve beraberindeki heyet Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da geri çekilmeye başladığı tarih olarak görülen 1699 Karlofça Anlaşması'nın imzalandığı alanı ve bu bölgedeki şapeli gezdi.
Novi Sad şehrindeki ikinci durak ise bölgenin en büyük kalelerinden biri olan Petervaradin Kalesi oldu. Şentop ve beraberindeki vekiller görevlilerden gezdikleri yerlere ilişkin bilgiler alırken hatıra fotoğrafı çektirdi.
(İHA)

Sırbistan Karadağ, Mustafa Şentop, Belgrad, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:09 "Doğru politikalarla kanser ölümlerinin yarısını önleyebiliriz"(2) - NUR
01:03 Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
01:02 ABD'deki Ortodoks Yahudilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
01:02 İneği kurtarmak isteyen 3 kişi, metan gazından zehirlenerek öldü
01:01 Su kuyusuna düşen koyunu, afad kurtardı
00:58 ABD'de "İran yaptırımlarını delmek"le suçlanan Halk Bankası'na dava
00:58 Kilis'te indikleri kuyuda gazdan etkilenen 3 kişi öldü
16.10.2019 01:17:13