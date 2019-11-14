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TBMM Başkanı Şentop Sivas'ta valiliği ve belediyeyi ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret etti.

14.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:10TBMM Başkanı Şentop Sivas'ta valiliği ve belediyeyi ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret etti.
Cumhuriyet Üniversitesinin akademik yıl açılış programına katılmak için kente gelen Şentop, Valiliği ziyaretinde Ayhan ve il protokolü tarafından karşılandı.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Şentop'a, Vali Ayhan Sivas Kongresi'nin 100. yılı anısına hazırlanan pulu hediye etti.
Meclis Başkanı Şentop, daha sonra Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti.
Bilgin de Şentop'a ziyaretin anısına çeşitli hediyeler verdi.
Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerin ardından Şentop, Tarihi Ulu Cami'de cenaze törenine katıldı.

Mustafa Şentop, Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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