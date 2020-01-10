TBMM BAŞKANI ŞENTOP: SON YAŞANAN OLAYLARDA BM'DEN HİÇBİR SES DUYMADIK

10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısıyla gazeteciler ile bir araya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " Libya 'da, Bileşmiş Milletler (BM)'nin sesi bile duyulmuyor. Yine Irak'ta yaşanan General Kasım Süleymani'nin bir suikast ile ABD tarafından öldürülmesi üzerine BM'den hiçbir ses duymadık" dedi.

Türkiye Büyük Miilet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Kadıköy'deki Filizi Köşkü'nde gazetecilerle buluştu. Şentop burada yaptığı konuşmada "İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası kuruluşlar BM başta olmak üzere, barışı sağlamak üzere yola çıkan kuruluşların etkisizliğini beraber, zaman içerisinde daha fazla görüyoruz. Son yaşanan olaylarda, Libya'da, BM'nin sesi bile duyulmuyor. Yine Irak'ta yaşanan General Kasım Süleymani'nin bir suikast ile ABD tarafından öldürülmesi üzerine BM'den hiçbir ses duymadık. Sesi duyulamayacak hale geldi bu tür kurumlar kuruluşlar. Tabii uluslararası hukukun ne dediğini söyleyen, böyle olması gereken kuruluşlar bunlar. Ama bir etkisizleşme var. Niye çünkü bu paradigma değişti. Yani bu kuruluşları var eden, onların üzerine oturduğu siyaset ve hukuk anlayışı uluslararası alanda değişti. Şimdi yenilerinin kurulması, yeni anlayışlarla kurulması dönemine girdik. Bunun arayışları var. Bu akımdan dikkat ederseniz hep beraber izliyoruz. O statik dönemde olduğu gibi devletler arasında uzun süreli ve her konuyu kapsayan mutabakatlar söz konusu değil. Çok dinamik bir süreçten geçiyoruz. Türkiye bu bakımdan gerek bölgesinde gerek dünyada bu süreçlerde dinamik politikalar üreterek, oyun kurarak ilerlemeye çalışıyor. Dünyada oyun kurabilen devletler var, oyun kuramayan devletler var. Başka devletlerin oyunu içinde aktör olanlar var. Türkiye oyun kurabilenler arasında. Ama oyun kurabilen devletlerin oyunlarının hepsi tam da arzu ettikleri gibi gerçekleşmiyor. Maksimum gerçekleşmeyi hedefliyor herkes. Türkiye bu anlamda kendi hedeflerini, Türkiye'de, dünyada barışın sağlanması yönünde hedeflerini ortaya koyuyor, oyun kuruyor ve onun başarılı olması için elinden gelen gayreti gösteriyor" şeklinde konuştu.

"FETÖ SADECE TÜRKİYE DEĞİL FAALİYET GÖSTERDİĞİ TÜM ÜLKELER İÇİN TEHDİTTİR"

Bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin FETÖ ile mücadelenin siyasi ayağında önemli bir mesafe alınamadığı ifadesini nasıl yorumlayacağı sorusuna Şentop, "Bu konu, FETÖ mücadelesi konusu hepimizin üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu. Sayın Bahçeli'nin de çok yakından takip ettiğini görüyoruz, üzerinde durduğu bir konu. Ancak bu şöyle bir mücadele değil, 'Suç işleyen bir örgüt var tespit ettik, hemen bunu gerekli yargısal işlemleri yapalım bitirelim' böyle bir örgütle karşı karşıya değiliz. Örgüt yürütülen mücadele karşısında kendine göre bir takım değişiklikler, yeni duruma göre yeni şekillenmeler içerisine girerek varlığını bir şekilde sürdürmeye çalışan bir örgüt. Bu sadece Türkiye'de de yok. Ben yabancı misafirlere bu konuyla ilgili ikazda bulunurken, iki nokta var, onu özellikle kendilerine söylüyorum. Birisi şu, biz FETÖ ile mücadele konusunda sizi ikaz ediyoruz da, siz bunu 'Türkiye'nin buna ihtiyacı var, Türkiye için bir şeyler yapalım' diye düşünmeyin bu sizin için de bir tehdittir diyoruz. Evet Türkiye bu örgütün ilk sırada tehdit ettiği ülke ama sadece Türkiye değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdittir. İkincisi de şu, zannediyorlar Türkiye'den giden bazı FETÖ'cüler var. Kastettiğimiz onların faaliyetleri. Öyle değil, o FETÖ'cüler zamanında oraya gitmiş, o ülkenin kendi vatandaşlarını örgüt mensubu olarak yetiştirmişler. Bir de esas husus, bazı ülkelerde siyasette demokraside reform süreçleri oluyor. Böyle süreçler onlar için bir fırsat. Zaman zaman bu tür yerlerde başlarını yeniden çıkarmaya çalıştıklarını görüyoruz. Yakın zamanda ziyaret ettiğim bir ülkede böyle bir durum var. Bazı tespitler vardı, daha sonra FETÖ'cü hesaplardan bana saldırılar oldu. Bunu zaman zaman yapıyorlar. Hesaplar yeni açılan hesaplar, bunlarla ilgili çalışma yapılıyor, bu çalışmalarla ortaya çıkıyor. Şüphesiz FETÖ ile ilgili bütün ayaklarını yargı soruşturuyor. Basında varsa, emniyette varsa, TSK'da varsa ki var. bunlarla ilgili bütün süreçler yargının yürüttüğü süreçler" diye yanıt verdi.

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