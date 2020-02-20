Haberler » Politika » TBMM Başkanı Şentop'tan Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıya tepki - Haberler

TBMM Başkanı Şentop'tan Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıya tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya'da ırkçı yapılanmaların ve eylemlerin geliştiğini endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Almanya'nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alması gerekiyor.

20.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:52TBMM Başkanı Şentop'tan Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıya tepki
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'da ırkçı yapılanmaların ve eylemlerin geliştiğini endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Almanya'nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alması gerekiyor." dedi.
Şentop, Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç onuruna TBMM Tören Salonu'nda verdiği yemeğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Karadağ Meclis Başkanı Brajoviç'in, resmi ziyaret için Türkiye'ye geldiğini dile getiren Şentop, kendisini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Şentop, Türkiye ve Karadağ'ın iki dost, müttefik ve kardeş ülke olduğunu belirtti. Türkiye'nin, Karadağ'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden olduğunu vurgulayan Şentop, Karadağ'a Avrupa-Atlantik kurumları başta olmak üzere bütün uluslararası zeminlerde destek verdiğini ifade etti.
"Endişeyle takip ediyoruz"
Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıya ilişkin soru üzerine Şentop, "Haber aldığım zaman büyük üzüntü duydum. Almanya'da ırkçı yapılanmaların ve eylemlerin geliştiğini endişeyle takip ediyoruz. Bilhassa Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına karşı girişilen eylemlerde de bu boyutlara varması bizim açımızdan hakikaten ciddi endişeler doğuruyor." dedi.
Şentop, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin, dünyanın çeşitli yerlerinde terörle mücadele için bazı çalışmalar yürütürken kendi topraklarında ırkçı, yabancı düşmanı ve İslamofobik terörün yükselişine engel olmayı öncelemeleri gerektiğine işaret etti.
Almanya'nın artık gerçek manada bu işin sorumluluğunun farkına varması gerektiğine vurgu yapan Şentop, "Irkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alması ve esasen bunu da gerçekten öncelikle kabul etmesi gerekiyor. Ben inşallah bundan sonra bu konuda daha fazla dikkat, titizlik gösterileceğini, ırkçı ve Nazi kökenli terörle mücadele edilmesi gerektiğini, bu olayın bizi bu konuda ikaz etmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini dört gözle bekliyoruz"
Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç de TBMM'yi ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Karadağ'ı ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geleceğini söylediğini hatırlatan Brajoviç, "Biz de dört gözle o ziyareti bekliyoruz." dedi.
Karadağ'a davet ettiği TBMM Başkanı Şentop'un, davetini kabul ettiğini belirten Brajoviç, kendisinin de TBMM'nin açılışının 100. yılı etkinliklerine katılacağını kaydetti.

Karadağ, Almanya, Politika

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Haberleri

15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
20.02.2020 16:08:03