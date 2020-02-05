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TBMM Başkanı Şentop'tan Bahçesaray'daki çığ felaketine ilişkin açıklama Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Van-Bahçesaray yolunda düşen çığ nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

05.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:58TBMM Başkanı Şentop'tan Bahçesaray'daki çığ felaketine ilişkin açıklama Açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Van- yolunda düşen çığ nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Şentop, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketine ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Van-Bahçesaray yolunda dün bir minibüsün çığ altında kalması sebebiyle vefat eden 5 vatandaşımızın acısı henüz yüreğimize düşmüşken, bugün gelen ikinci facia acımızı katladı." ifadesini kullandı.
Meclis Başkanı Şentop, kar altındaki 2 kişiyi kurtarmaya çalışan ekiplerin üzerine düşen çığda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile yaralı kurtarılanlara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bahçesaray, Van, Politika

Kaynak: AA

Politika

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