TBMM Başkanı Şentop'tan Berat Kandili mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Berat Gecesi'ni tebrik ederek bu kutlu gecenin, rahmet, şifa ve bereket getirmesini diledi.
07.04.2020 20:12 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:12
Şentop, Twitter 'daki paylaşımında, "Berat Gecenizi tebrik ediyorum. İnsanlığın mukadderatının tefrik edildiği bu kutlu gecenin, insanlık olarak yaşadığımız ızdırapların, sıkıntıların, hastalıkların nihayete ermesine vesile olmasını; rahmet, şifa ve bereket getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Mustafa Şentop, Berat Kandili, Twitter, Politika