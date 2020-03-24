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TBMM Başkanı Şentop'tan Binali Yıldırım'a taziye

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a taziyelerini iletti.

24.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:16
TBMM Başkanı Şentop'tan Binali Yıldırım'a taziye
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a taziyelerini iletti.

TBMM Başkanı Şentop, Yıldırım'a kayınvalidesinin vefatı dolayısıyla taziyelerini bir mesajla iletti. Şentop mesajında şunları kaydetti:

"Önceki TBMM Başkanımız, İzmir Milletvekili Sayın Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi, Sayın Semiha Yıldırım Hanımefendi'nin annesi Havva Yıldırım'ın vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Binali Yıldırım, Havva Yıldırım, Mustafa Şentop, Güncel

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