TBMM Başkanı Şentop'tan CHP'li Gürkan'a Taziye Ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, dün annesini kaybeden CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a taziye ziyaretinde bulundu. Şentop, Edirne'nin İpsala ilçesindeki cenaze törenine katıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün hayatını kaybeden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın annesi Ümmüş Gürkan'ın cenazesine katıldı. Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunan Alacamustafapaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılan Şentop, Gürkan'a taziye dileklerinde bulundu. Anne Gürkan'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İpsala Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. - EDİRNE
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Kaynak: İHA