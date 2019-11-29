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TBMM Başkanı Şentop'tan, Cibuti'de Ambouli Dostluk Barajı'na ziyaret

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye ve Cibuti arasındaki mevcut dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve su alanında iş birliğinin geliştirmesi için yapılan Ambouli Dostluk Barajı'nı ziyaret etti.

29.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:36TBMM Başkanı Şentop'tan, Cibuti'de Ambouli Dostluk Barajı'na ziyaret
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ve arasındaki mevcut dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve su alanında iş birliğinin geliştirmesi için yapılan Ambouli Dostluk Barajı'nı ziyaret etti.
Şentop, Cibuti temasları kapsamında gittiği Ambouli Dostluk Barajı'nda incelemelerde bulundu.
Meclis Başkanı Şentop, bölgedeki insanlara içme ve kullanma suyu temin edilmesi, Cibuti nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı başkent Cibuti'nin taşkınlardan korunması amacıyla Türkiye tarafından hibe olarak inşa edilen baraja ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Türk ve yerel işçilerin çalıştığı barajın, 1 Nisan 2020'de tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.
Ziyarete, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Mardin Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Şeyhmus Dinçel, AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve Türkiye-Cibuti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Oya Eronat, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ile Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya katıldı.

Türkiye, Cibuti, Politika

Kaynak: AA

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