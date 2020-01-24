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TBMM Başkanı Şentop'tan, 'deprem' açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili, "Depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

24.01.2020 23:28 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:28TBMM Başkanı Şentop'tan, 'deprem' açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'da meydana gelen depremle ilgili, "Depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, 'ye geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, yaptığı açıklamada, "Elazığ/Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun. Deprem sonrasında bölgedeki tespit ve çalışmalar ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz" ifadelerini kullandı.



Türkiye, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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