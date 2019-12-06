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TBMM Başkanı Şentop'tan esnaf ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Bursa'da esnaf ziyareti yaptı.

06.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:30TBMM Başkanı Şentop'tan esnaf ziyareti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 'da esnaf ziyareti yaptı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa'da bir dizi program gerçekleştirdi. İlk olarak Orhangazi'de bir okul açılışının ardından İnegöl'e geçen Şentop, burada Cuma namazı kıldı. Bursa Ulucami'de ikindi namazını kıldıktan sonra Kozahan'e gezen Şentop, esnafla kısa süreli sohbet etti. Çarşıdan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'la makamında bir araya gelen Şentop, ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat ile tarihi valilik binasında bir görüşme gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerin ardından TBMM Başkanı Şentop, 1326 Panorama Fetih Müzesi'ni gezerek, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'dan bilgi aldı.
(Samet Doğru - Ahmet Faruk Çabuk/İHA)

Mustafa Şentop, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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