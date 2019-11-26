TBMM Başkanı Şentop'tan Haluk Bilginer'e kutlama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen 47'nci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülen Haluk Bilginer'i tebrik etti.

Şentop, Twitter'daki hesabından, "47'nci Uluslararası Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü alan değerli sanatçı Haluk Bilginer'i tebrik ediyorum. Kendisinin emeği ve her defasında hepimizi etkileyen performansı, bu ödülleri fazlasıyla hak ediyor." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA