TBMM Başkanı Şentop'tan, 'İnsan Hakları Günü' mesajı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Ülkemiz, geçmiş yıllarda yaşadığı bazı olumsuz tecrübelere rağmen, temel insan hakkının korunması ve geliştirilmesi konusunda ilkelerini sağlamlaştırmış, hem uygulama hem de kanunlardan kaynaklanan sorunları gidermek için kararlı davranışını sürdürmüştür" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' nedeniyle yayımladığı mesajında, insanların doğuştan sahip oldukları temel hak ve özgürlüklerin bütününü oluşturan değerlerin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 71 yıl önce kayıt altına alındığını bildirdi. Beyannamenin, bütün insanların doğduğu andan itibaren vazgeçilemez ve devredilemez özellikteki haklarının korunmasını hedeflediğini kaydeden Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi: " Türkiye, tüm insanların, hiçbir ayrım gözetmeksizin özgür ve onurlu bir yaşama sahip olmasını öngören beyannameye imza koyan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak beyannameye kaynaklık eden ve ilk imzaları koyan batılı ülkelerin, dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşanan çatışmalardaki rolleri, kendilerini ileri gören ülkelerin ahlaki ve vicdani olarak sorgulanmalarını zaruri kılmaktadır. İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin yayımlanma amacıyla yaklaşık aynı gayeyle kurulan Birleşmiş Milletlerin durumu ise ortadadır. Geride bırakılan 71 yılda yaşananlar, geçmişteki kanlı savaş tecrübelerinden yeteri kadar ders alınmadığını göstermektedir. Ülkemiz, geçmiş yıllarda yaşadığı bazı olumsuz tecrübelere rağmen, temel insan hakkının korunması ve geliştirilmesi konusunda ilkelerini sağlamlaştırmış, hem uygulama hem de kanunlardan kaynaklanan sorunları gidermek için kararlı davranışını sürdürmüştür. TBMM, hem demokrasinin kökleşmesini sağlayacak, hem de insan hakkı ihlallerini, 'sıfır ihlal' hedefiyle, en aza indirecek iradeyi sürdürmekte kararlıdır."