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TBMM Başkanı Şentop'tan, İran Meclis Başkanı Laricani'ye geçmiş olsun telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden İran Meclis Başkanı Ali Laricani'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

08.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:44
TBMM Başkanı Şentop'tan, İran Meclis Başkanı Laricani'ye geçmiş olsun telefonu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden İran Meclis Başkanı Ali Laricani'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Kovid-19 nedeniyle tedavisi devam eden Laricani'yi telefonla aradı.
Şentop, Laricani'ye geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Laricani de Şentop'a, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Meclis Başkanı, İran, Politika
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