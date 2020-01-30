Haberler » Politika » TBMM Başkanı Şentop'tan ırkçı Yunan vekile kınama - Haberler

TBMM Başkanı Şentop'tan ırkçı Yunan vekile kınama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunanistanlı milletvekilinin hem haddini aşarak, hem de uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak ırkçı bir tavırla Türk Bayrağına yönelik sergilediği saygısızlığı kınıyor ve ilgili vekile gereken cezanın verilmesini...

30.01.2020 17:43 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:48TBMM Başkanı Şentop'tan ırkçı Yunan vekile kınama
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunanistanlı milletvekilinin hem haddini aşarak, hem de uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak ırkçı bir tavırla Türk Bayrağına yönelik sergilediği saygısızlığı kınıyor ve ilgili vekile gereken cezanın verilmesini bekliyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden mesaj yayınladı. Şentop, şunları kaydetti:

"Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunanistanlı milletvekilinin hem haddini aşarak, hem de uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak ırkçı bir tavırla Türk Bayrağına yönelik sergilediği saygısızlığı kınıyor ve ilgili vekile gereken cezanın verilmesini bekliyoruz."

Şentop paylaşımında Türk bayrağı resmine de yer vererek şunları dedi:

"Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim: Yer yüzünde yer beğen! Nereye dikilmek istersen, Söyle, seni oraya dikeyim!" - ANKARA

Avrupa, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 22:26:07