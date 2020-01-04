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TBMM Başkanı Şentop'tan Kasım Süleymani açıklaması

Tekirdağ'a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

04.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:20 TBMM Başkanı Şentop'tan Kasım Süleymani açıklaması
Tekirdağ'a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu. Şentop, "Kasım Süleymani ABD tarafından ki bu üstlenildi de, bir suikast ile öldürülmüştür. Daha büyük gerginliklere, çekişmelere sebebiyet verecektir" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ'da çeşitli incelemelerde bulunduktan sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti. Şentop ziyaret sonrası Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"ORTA DOĞU'DA SULAR HER GÜN ISINIYOR"
Tekirdağ'daki ziyaretleri sonrasında açıklamada bulunan Şentop, "Orta Doğu'da sular her gün ısınıyor. Birbirini takip eden çok önemli ciddi gündem maddeleri var. Dün yaşanan olayla ilgili İran'ın bir resmi görevlisi Kasım Süleymani ABD tarafından ki bu üstlenildi de, bir suikast ile öldürülmüştür. Burada Orta Doğu'daki gelişmeler başta Kasım Süleymani'nin orada ki faaliyetleri, yapmış olduğu işler ile ilgili tabi çok farklı yorumlar var bilhassa Suriye'de, Irak'ta yaşayan mezhep farklılıkları sebebiyle çatışmalar içerisinde bulunan çevreler arasında Kasım Süleymani'nin faaliyetlerine karşı reaksiyon gösteren bundan rahatsızlık duyan pek çok insan vardı. Sünniler ile ilgili yapılan katliamlar ile ilgili tepki gösteren çevreler vardı. Bu işin bir boyutu" dedi.
"ENDİŞE VERİCİ BİR TABLODUR"
Şentop açıklamasının devamında, "Başka bir boyutu da şu anda egemenlik hakkına sahip bağımsız devletin bir kamu görevlisini, devlet görevlisini başka bir devlet tarafından 3'üncü bir ülke içerisinde öldürülmesi meselesidir. Bu anlamda uluslararası hukuk bağlamında da endişe verici bir tablodur. Bunun Orta Doğu'da başta Irak olmak üzere gelişmelere olumlu katkı vereceğini düşünmüyorum. Daha büyük gerginliklere, daha büyük çekişmelere sebebiyet verecektir. Bu bakımdan başta bölge devletler olmak üzere, halklar olmak üzere o bölgeye dışarıdan gelen askeri güçlerde dahil olmak üzere herkesin barışı hedefleyen, gerginlikleri azaltacak ve kısa zaman içerisinde de Orta Doğu bir barış ve huzura kavuşturacak bir anlayış içerisinde hareket etmesi lazım. Bir damla petrolün bir damla kandan daha kıymetli olduğunu söyleyen anlayışlarla Orta Doğu'ya barış gelmez. Burada yaşayan hakların öncelikle huzura ve barışa sahip çıkmaları lazım" diyerek açıklamasını noktaladı.
(Halil Dağ/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Güncel

Kaynak: İHA

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