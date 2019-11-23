Haberler » Politika » TBMM Başkanı Şentop'tan Öğretmenler Günü mesajı - Haber

TBMM Başkanı Şentop'tan Öğretmenler Günü mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Öğretmenlerimizi, her birimizin zihin dünyasına ve hayatımızın istikametine etki eden, çocuklarımızı bu dünyanın sürekli değişen akışı karşısında hayata hazırlayan değerli çabaları ve her türlü takdirin üzerindeki fedakar tutumları sebebiyle tebrik eder, bu...

23.11.2019 20:18 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:18TBMM Başkanı Şentop'tan Öğretmenler Günü mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Öğretmenlerimizi, her birimizin zihin dünyasına ve hayatımızın istikametine etki eden, çocuklarımızı bu dünyanın sürekli değişen akışı karşısında hayata hazırlayan değerli çabaları ve her türlü takdirin üzerindeki fedakar tutumları sebebiyle tebrik eder, bu aziz vazifeyi ifa ederken şehit olan bütün öğretmenlerimizi de saygı, rahmet ve minnetle andığımı ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.
Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Milletlerin olmazsa olmaz yapı taşları arasında adalet, sağlık ve eğitimin ilk sırada yer aldığını vurgulayan Şentop, eğitimin, diğer bütün alan ile disiplinlerdeki insanların da yetişme sürecindeki etkileri ve rolü sebebiyle tartışmasız bir noktada konumlandığını ve bir adım öne çıktığını belirtti.
Meclis Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin gelecek kurgusunun ve sosyolojik mimarisinin sağlıklı inşası her halükarda, her düzeydeki öğretmen profilimizin fedakarlık, içtenlik ve zihinsel gücüyle yakından ilgilidir. Eğitim ordumuzun her neferinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine ilişkin etkileyici ve şekillendirici rolü açıktır ve tartışılmaz değerdedir.
Öğretmenlerimizi, her birimizin zihin dünyasına ve hayatımızın istikametine etki eden, çocuklarımızı bu dünyanın sürekli değişen akışı karşısında hayata hazırlayan değerli çabaları ve her türlü takdirin üzerindeki fedakar tutumları sebebiyle tebrik eder, bu aziz vazifeyi ifa ederken şehit olan bütün öğretmenlerimizi de saygı, rahmet ve minnetle andığımı ifade etmek isterim. Her çocuğun içinde bir öğretmenin yaktığı kandil vardır. Bazı kandiller bir ömür sönmeden insanın içini ısıtmayı ve zihnini aydınlatmayı sürdürür. Gününüz kutlu, sevinçli ve umutlu olsun değerli öğretmenlerim."

Mustafa Şentop, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
21:36 AK Parti'li Fatma Betül Sayan Kaya: "Çok daha güçlü bir Türkiye var"
21:25 Bakan Kurum: "Biz hiçbir zaman kapalı kapılar ardında gizli gündemleri olan arka oda partisi...
21:19 Altun: Bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildir
21:16 Bakan Kurum: İkinci Dipsiz Göl vakası yaşanmasın diye ÇED yönetmeliği değişti
21:16 Beştepe'ye giden CHP'li siyasetçi iddiaları
20:38 Manisa'da yüzeye çıkan balıkları tutan vatandaşlara uyarı: Bu balıkları yemeyin
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
14:42 Meral Akşener, İYİ Parti'nin kuruluş sürecini anlattı: Ev temizlemekten yoruldum, polisler gelirse ayıp olmasın diye
23.11.2019 21:36:29