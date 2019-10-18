TBMM Başkanı Şentop'tan Pakdil için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil için başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter hesabından, "Fikir ve edebiyat dünyamızın öncü isimlerinden Nuri Pakdil'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kudüs davasını ve İslam dünyasını yazı kaygısı olarak ömrü boyunca vazife bilen, nesillere tesir etmiş Nuri Pakdil'e Allah'tan rahmet, okurlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA