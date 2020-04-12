Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TBMM Başkanı Şentop'tan Paskalya mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hristiyanların önemli dini bayramlarından Paskalya Yortusu'nu kutladı.

12.04.2020 21:02 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:02
TBMM Başkanı Şentop'tan Paskalya mesajı Açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hristiyanların önemli dini bayramlarından Paskalya Yortusu'nu kutladı.
Şentop, sosyal medya hesabı Twitter 'dan, Paskalya Yortusu dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hristiyan dünyasının ve Türkiye'deki Hristiyan vatandaşlarımızın önemli dini bayramlarından Paskalya Yortusu'nu tebrik ediyorum. Bu özel günlerin ülkemizde birlik ve beraberliği daha da pekiştirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Şentop, Paskalya, Twitter, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca’nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu Haberler
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Varto’da yaralı olarak yakalanan PKK’lıda koronavirüs tespit edildi Haberler
Varto'da yaralı olarak yakalanan PKK'lıda koronavirüs tespit edildi
İbrahim Kalın, ’Türkiye IMF ile anlaştı’ iddialarına yanıt verdi Haberler
İbrahim Kalın, "Türkiye IMF ile anlaştı" iddialarına yanıt verdi
Haberler ›› Politika ››TBMM Başkanı Şentop'tan Paskalya mesajı Açıklaması - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

21:52: Karantina altındaki ailesini göremediği iddia eden vatandaş intihara kalkıştı - Haberler 21:49: Küçükçekmece'de polise saldıran 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi - Haberler 21:39: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum 21:29: Tekirdağ'da şüpheli ölüm - Haberler 21:27: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti 21:22: Üsküdar'da apartmanda yangın paniğe neden oldu - Haberler 21:13: Manisa'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı - Haberler 20:46: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi - Haberler