Haberler» Politika» Haber

TBMM Başkanı Şentop'tan Şule Yüksel Şenler için taziye mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden yazar Şule Yüksel Şenler için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

28.08.2019 16:44 TBMM Başkanı Şentop'tan Şule Yüksel Şenler için taziye mesajı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden yazar Şule Yüksel Şenler için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

TBMM Başkanı Şentop, yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatı nedeniyle Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Şentop açıklamasında, "Türkiye'de milli değerlerin gelişmesi için uzun yıllar mücadele eden yazar, hatip ve büyük dava insanı, rol model Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi. - ANKARA

Şule Yüksel Şenler, Mustafa Şentop, Türkiye, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
17:52   Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler
17:41   Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Bashaagha ile bir araya geldi
17:40   Bakan Koca'dan atama paylaşımı
17:25   Eski Bakan Eroğlu Şuhut Kaymakamlığı'nı ziyaret etti
17:05   Başkan Deveci: "31 Mart'tan sonra hepimiz 'Samsun partisi' üyesiyiz"
16:58   HDP'den Saadet Partisine ziyaret
16:50   Karamollaoğlu: iktidar kriz algısını yönetme peşinde