Haberler » Magazin » TBMM Başkanı Şentop'tan, Ümmü Gülsüm Genç'e tebrik telefonu - Magazin

TBMM Başkanı Şentop'tan, Ümmü Gülsüm Genç'e tebrik telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışma programında 125 bin lira ödül kazanan konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç'i telefonla arayarak tebrik etti.

12.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:07

4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu konuşamayan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm , ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Kendisi için programın formatını değiştiren Genç, soruları elindeki tahtaya yazarak cevapladı. Başarısıyla ülkenin gündemine oturan Ümmü Gülsüm Genç'e bir tebrik de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan geldi.

ARAYARAK TEBRİK ETTİ

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programında, 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşma yetisini kaybeden 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç, 125 bin lira kazandı. TBMM Başkanı Şentop sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yarışmadaki performansıyla hepimize heyecan ve sevinç veren Ümmü Gülsüm kardeşimize ulaşıp kendisini tebrik ettim. Azim ve kararlılıkla insanın her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini Ümmü Gülsüm hepimize tekrar gösterdi" ifadelerini kullandı.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Ümmü Gülsüm Genç'in başarısını izleyen sosyal medya kullanıcıları, attığı tweetlerle Genç'i trend listesinde üst sıralara taşıdı. Twitter kullanıcıları, Ümmü Gülsüm için "Gülüşü tüm Türkiye'ye umut oldu", "Ruhunun güzelliği yüzüne vurmuş" ve "Azmi hepimize örnek olmalı" gibi yorumlar yaptı.

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster'e katılan konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç, başarısıyla Twitter'da trend oldu

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Ümmü Gülsüm Genç yarışmaya damga vurdu

TBMM Başkanı Şentop'tan, Ümmü Gülsüm Genç'e tebrik telefonu

Ümmü Gülsüm, Genç, Magazin, Güncel

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (4)
HELAL OLSUN:ALLAH GÖNLÜNE GÖRE VERSİN MAŞALLAH
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
HELALOLSUN:İnsanlar böyle şeylerle gündeme gelmeliler, tebrik ederim
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
MERAKLI:Onu yürekten kutluyorum herkese ibret olsun
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
EVO20:Helal olsun 125.000 kazandı. Çok iyi yarıştı.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

13:11  İzzet Yıldızhan'ın annesi Suriye Zelal Yıldızha hayatını kaybetti - Magazin
13:02  İzzet Yıldızhan'ın annesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Magazin
12:52  Gülşen, Bursa'da hayranlarını coşturdu - Magazin
11:41  Yeşim Erbil'den Mehmet Ali Erbil açıklması - Magazin
11:37  Yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in kardeşinden ilk açıklama: Dua edeceğiz - Magazin
11:34  TBMM Başkanı Şentop'tan, Ümmü Gülsüm Genç'e tebrik telefonu - Magazin
10:31  Neslihan Doğrusöz'den sevgilisi Sevda Demirel'e iltifat: Kadınım, güzel eşim - Magazin
08:22  İlk kitabını çıkaran Mustafa Sandal, eski eşine övgüler yağdırdı - Magazin
12.01.2020 13:35:58