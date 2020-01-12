TBMM Başkanı Şentop'tan, Ümmü Gülsüm Genç'e tebrik telefonu

4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu konuşamayan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç , ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Kendisi için programın formatını değiştiren Genç, soruları elindeki tahtaya yazarak cevapladı. Başarısıyla ülkenin gündemine oturan Ümmü Gülsüm Genç'e bir tebrik de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan geldi.

ARAYARAK TEBRİK ETTİ

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programında, 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşma yetisini kaybeden 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç, 125 bin lira kazandı. TBMM Başkanı Şentop sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yarışmadaki performansıyla hepimize heyecan ve sevinç veren Ümmü Gülsüm kardeşimize ulaşıp kendisini tebrik ettim. Azim ve kararlılıkla insanın her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini Ümmü Gülsüm hepimize tekrar gösterdi" ifadelerini kullandı.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Ümmü Gülsüm Genç'in başarısını izleyen sosyal medya kullanıcıları, attığı tweetlerle Genç'i trend listesinde üst sıralara taşıdı. Twitter kullanıcıları, Ümmü Gülsüm için "Gülüşü tüm Türkiye'ye umut oldu", "Ruhunun güzelliği yüzüne vurmuş" ve "Azmi hepimize örnek olmalı" gibi yorumlar yaptı.