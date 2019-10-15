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TBMM Başkanı Şentop'tan "yaptırım" değerlendirmesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları hakkında "Yaptırımlar uygulayanı değil, uygulanan ülkeyi güçlendirir." dedi.

15.10.2019 17:44TBMM Başkanı Şentop'tan
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları hakkında "Yaptırımlar uygulayanı değil, uygulanan ülkeyi güçlendirir." dedi.
Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul toplantıları kapsamında, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından Rus gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, "ABD yaptırımlarının devreye girmesi Barış Pınarı Harekatı'nı etkiler mi?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:
"Bu harekatın bir amacı var. Bu amaç doğrultusunda sürecektir. Biz bu tür ihtimalleri de düşünerek harekatımızı yaptık ve sürdürüyoruz. Yaptırımlar uygulayanı değil, uygulanan ülkeyi güçlendirir."

Amerika Birleşik Devletleri, Mustafa Şentop, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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