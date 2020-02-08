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TBMM Başkanı Şentop'tan Zehra'nın ailesine ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'daki uçak kazasında yaşamını yitiren Diş Hekimi Zehra Bilgi Koşar'ın, ailesini evinde ziyaret etti.

08.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:12TBMM Başkanı Şentop'tan Zehra'nın ailesine ziyaret
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 'daki uçak kazasında yaşamını yitiren Diş Hekimi Zehra Bilgi Koşar'ın, ailesini evinde ziyaret etti. Acılı anne, "Kızım gonca bir güldü, açmadan soldu" diyerek ağladı.

5 Şubat Çarşamba günü İstanbul Pendik'te yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağı pistten çıkarak kaza yapmıştı. Hayatını kaybeden 3 kişiden Diş Hekimi Zehra Bilgi Koşar, memleketi Malkara ilçesinde gözyaşları arasında dün toprağa verildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zehra Bilgi Koşar'ın acılı ailesine Malkara ilçesindeki evinde taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı diledi.

Gözyaşlarını tutamayan Anne Zülfiye Bilgi, "Kızım gonca bir güldü, açmadan soldu. Çok acı, çok acı. Acımız çok büyük. Yandık biz yandık" diyerek üzüntüsünü ifade etti. - TEKİRDAĞ

Mustafa Şentop, İstanbul, Politika

Kaynak: İHA

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