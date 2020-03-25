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TBMM Başkanı Şentop: "(TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri) salgının zorunlu...

TBMM Başkanı Şentop: "(TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri) salgının zorunlu kıldığı sağlık tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafeye uymak esasına riayeti sağlayarak gerçekleştirilemeyeceği için, ileri bir tarihe ertelenmiştir.

25.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:34
TBMM Başkanı Şentop:
TBMM Başkanı Şentop: "(TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri) salgının zorunlu kıldığı sağlık tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafeye uymak esasına riayeti sağlayarak gerçekleştirilemeyeceği için, ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Kaynak: AA

Etiketler: Politika

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