TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

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TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, "TBMM başkanlığı çok önemli bir görev Türkiye'de. Cumhurbaşkanımızın bulunduğu protokol sırasından sonra TBMM başkanlığı ikinci sırada yer alıyor. Bir taraftan da biliyorsunuz yasama, yürütme, yargı... Yasamanın başına meclis başkanı olmuş oluyor. Böyle bir görev, büyük bir onur şeref duyulacak bir görev." dedi.Eski Cami'de cuma namazını kılan Şentop, cami çıkışında yaptığı konuşmada, pazar günü yapılan seçimde TBMM Başkanlığına seçildiğini anımsattı.Cuma namazını kıldığı Eski Cami'de rahmetli dedesinin müezzinlik yaptığını ifade eden Şentop, doğduğu topraklarda uzun yıllar vakit geçirdiğini söyledi.Önemli bir görevde olmasının yanında sık sık Tekirdağ'a geleceğini ifade eden Şentop, şöyle devam etti:"Küçüklüğümüz, gençliğimiz hep buralarda geçti. Tekirdağ'da Meclis Başkanı olarak bulunmaktan ve Ankara dışında farklı bir şehirde ama ilk defa Tekirdağ'da olmaktan ayrı bir memnuniyet duyuyorum. Tanıdıklarımız çok, hepsiyle cami çıkışında selamlaştık. Bugün de buralarda programlarımız var, biraz hasbihal ederek hasret gidereceğiz. Bundan sonra da Ankara'da işlerimiz azaldığında geleceğimiz ilk yer Tekirdağ olacak. TBMM başkanlığı çok önemli bir görev Türkiye'de. Cumhurbaşkanımızın bulunduğu protokol sırasından sonra TBMM başkanlığı ikinci sırada yer alıyor.Bir taraftan da biliyorsunuz yasama, yürütme, yargı... Yasamanın başına Meclis Başkanı olmuş oluyor. Böyle bir görev, büyük bir onur ve şeref duyulacak bir görev. Tabii bu Meclis'te milletvekillerimizin oyları ile oldu. Öncesinde ise Cumhurbaşkanımızın teveccühü ile oldu. Bunun getirdiği sorumluluklar var. Güçlü, tecrübeli ekimiz var. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Onun teveccühleri tavsiyeleri, yol göstericiliği her zaman bizim için önemli."Şentop, geçmişte olduğu gibi yeniden birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını sözlerine ekledi.Konuşmasının ardından Şentop, esnafı ve Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğini ziyaret etti.