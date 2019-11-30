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TBMM Başkanı Şentop, Tokat Tanıtım Günleri'ne katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki Tokat Tanıtım Günleri'ne katıldı.

30.11.2019 14:01 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:05
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki Tanıtım Günleri'ne katıldı.
Şentop'u etkinlik alanı girişinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve beraberindekiler karşıladı.
Kendisini karşılayanlarla tokalaşarak sohbet eden Şentop, Çanakkale Savaşı'na katılan Tokatlıları temsilen üniforma giyen kişilerle Tokat Hatırası önünde fotoğraf çektirdi.
Şentop, daha sonra Tokat yöresinin ve ürünlerinin tanıtıldığı kültür çadırında stantları gezerken, yöresel ikramların tadına baktı.
Tokat Belediyesi stantında kendisine verilen geleneksel el baskılı atkıyı boynuna takan Şentop'a Tokatspor forması ile çeşitli hediyeler takdim edildi.
Şentop, Tokat'a özgü omuz halayı ile yöresel halk oyunları gösterilerini de alkışla tempo tutarak izledi.
Şentop, alandan ayrılırken basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Tokat'ın İstanbul'a geldiğini belirtirken, İstanbulluları Tokat günlerini ziyaret etmeye davet etti.
Tanıtım günlerine gelecek vatandaşların Tokat'a dair bilgi edinmenin yanı sıra kent lezzetlerini tatma imkanı da bulacağına vurgu yapan Şentop, Tokat'ı daha yakından tanımak isteyenlere de, "İnşallah programlarına alıp Tokat'ı da ziyaret ederler." dedi.
Tokat'ın kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getiren Şentop, "Tokat'a gönül dolusu selamlar. Tokat'ın ayrı bir yeri var benim için. Pek çok dostlarım var, hocalarım var. Tokat'tan tanıdığım, hayatımı etkileyen insanlar var. Bu bakımdan Tokat'a karşı ayrı bir muhabbetim var. Çok selamlar Tokatlılara." ifadesini kullandı.
En kısa zamanda Tokat'ı ziyaret edeceğini kaydeden Şentop, herkesi de Tokat'a beklediklerini sözlerine ekledi.
Perşembe günü başlayan etkinlik pazar günü sona erecek.
TBMM Başkanı Şentop, Tokat Tanıtım Günleri'ne katıldı

Mustafa Şentop, Tokat, Güncel

Kaynak: AA


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