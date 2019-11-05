Haberler » Güncel » - TBMM Başkanı Şentop, Tokyo Cami'ni ziyaret etti

- TBMM Başkanı Şentop, Tokyo Cami'ni ziyaret etti

- TBMM Başkanı Şentop, Tokyo Cami'ni ziyaret ettiTOKYO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya'da, Tokyo Camini ve Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

05.11.2019 21:12 | Son Güncelleme: 05.11.2019 21:18
- TBMM Başkanı Şentop, Tokyo Cami'ni ziyaret etti
TOKYO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya'da, Tokyo Camini ve Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.
G20 Parlamento Başkanları zirvesi için Tokyo'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tarihi ve kültürel mekanların ardından Tokyo Camii ve Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Kültür Merkezi Müdürü Hüseyin Tuna, Kültür Merkezinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan, "19. Yüzyılda Yıldız Sarayı'ndan Japonya'ya bakmak" konulu sergiyi gezdi. Kültür Merkezi çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
- TBMM Başkanı Şentop, Tokyo Cami'ni ziyaret etti

Mustafa Şentop, Japonya, Tokyo, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
11:36 Tunç Soyer: Gıda Kontrol Laboratuvarı kuracağız
11:36 Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı
11:31 Van'da yeni kurulan 5 spor kulübüne malzeme desteği
11:36 Mardin'de 300 yıllık binada yangın
11:35 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'THY Golf Open Basın Toplantısı'na katıldı
11:06 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:52 Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe! 9 şüpheli gözaltında
10:46 Trafikte yol verme kavgası! Tartıştığı adama sopa fırlattı
10:24 Terör örgütü YPG'ye katılan Ceren Güneş, Suriye'de öldürüldü
10:24 Dün açıklanan enflasyon verisiyle memur ve memur emeklisine ek zam göründü
6.11.2019 11:37:12