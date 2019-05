TBMM Başkanı Şentop: "Tüm dünya için örnek teşkil etmektedir"

Kaynak: İHA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , Kuzey Makedonya 'da katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, " Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın dostluğu tüm Balkanlar ve tüm dünya için örnek teşkil etmektedir" dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp 'te Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinin himayesinde, Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğinin (MATÜSİTEB) ev sahipliğinde, Haliliye Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen iftar programına katıldı. İftar programında, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Mehmed Dursun Erdem'in ardından konuşan Büyükelçi Tülin Erkal Kara programa katılan herkese teşekkür ederek gelecek olan Ramazan Bayramlarını tebrik etti."RAMAZAN AYI TOPLUMDAKİ SOSYAL EŞİTSİZLİĞİN SEMBOLİK İYİLEŞTİRİCİSİ MAHİYETİNDEDİR" Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ise yaptığı konuşmada, iftar programından son derece etkilendiğini ve ülkesinde böyle bir güzelliğin kazandırılmasında memnuniyet duyduğunu ifade etti. Pendarovski, "Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı olarak mübarek Ramazan ayınızı kutlar ve sizlere mutlu, bereketli oruç dilemekten onur duyarım. Her ne kadar sadece Müslümanlarca ifa edilse de Ramazan ayı müşterek insani değerleri de sembolize ediyor. İhtiyaç sahipleriyle dayanışma boyutuyla birlikte, Ramazan ayı toplumdaki sosyal eşitsizliğin sembolik iyileştiricisi mahiyetindedir. Sofraların paylaşılmasıyla ise Ramazan ayı her toplumun temel taşlarını teşkil eden ailenin ve topluluğun önemini bize hatırlatmaktadır" dedi. Türkiye'nin, bağımsızlığını ilan ettiği ilk günden beri Kuzey Makedonya'yı Avrupa yolunda desteklediğini dile getiren Pendarovski, "Birkaç gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde ülkemiz Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin NATO protokolü üyeliğinin onaylanması süreci başlamıştır. Çünkü bizlerin NATO ittifakına katılmasıyla birlikte bizler sadece askeri potansiyelimizi değil, aynı zamanda birlikte yaşama ve farklılıkların saygı duyulması önündeki değerlerimizi de dahil etmiş olacağız ki Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti bu hususta ortak tutuma sahiptir" diye konuştu. Dünyada yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin yaygınlaştığını ifade eden Pendarovski, bundan kendilerinin de etkilendiğini ve Kuzey Makedonya'nın her zaman çok dinli, çok kültürlü bir ülke olmaya devam edeceğini söyledi."KUZEY MAKEDONYA'NIN NATO ÜYELİĞİNİ DESTEKLİYORUZ" TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Makedonya kökenli bir ailenin çocuğu olduğunu vurgulayarak " Ankara 'da, TBMM Başkanlığında bir Rumeli evladının, bir hemşehrinizin bulunduğunu bilmenizi isterim. Kapımız her zaman sonuna kadar sizlere açıktır. Bölgesel barış ve huzurun temini, sorunların aşılması ve istikrarın korunması tüm Balkan ülkelerini iç dinamikleri üzerinde de olumlu bir etki yaratacaktır. Türkiye'nin, Kuzey Makedonya halkının hem kalbinde hem hafızasında özel bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Türk halkı da aynı duygulara buna mukabele etmektedir. Ülkemiz zor zamanlarda Makedonya'nın yanında durarak bu kardeşlik duygusunun hakkını vermiştir. Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğini destekliyoruz" dedi. Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın dostluğunun tüm Balkanlar ve dünya için örnek teşkil ettiğini belirten Şentop, "Bölgede huzur ve barışın korunması, çok etnik kökenli ve çok kültürlü dokunun muhafaza edilmesiyle ekonomik refaha erişilmesi hususunda ortak görüşe sahip olduğumuz Kuzey Makedonya'yla ilişkilerimizin Cumhurbaşkanı Pendarovski döneminde de güçlenerek devam edeceğini umuyorum. Buna inanıyorum" dedi. İftar programına, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya'nın eski Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile çok sayıda bakan, milletvekili ve davetli katıldı.(Haris Süleyman/İHA) Mustafa Şentop