TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, barış için kararlı duruşunu sürdürecektir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye 'nin Suriye 'de barış çabalarının önemine değinerek, "Türkiye, barış için kararlı duruşunu sürdürecektir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de rejimin Türk askerine yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Şentop, Dışişleri Bakanlığı'nda Rus heyetiyle görüşme sürerken İdlib'in kuzeyinden gelen şehit haberinin, yüreklere ateş düşürdüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Acılı aileleri başta olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı diliyor, yaralı askerlerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Toprakları üzerinde vekalet savaşlarına engel olamayan rejimin, kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye'nin bölgede barış çabalarının ne denli önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Türkiye, barış için kararlı duruşunu sürdürecektir."