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TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'nin terör ile mücadelesinde KKTC'nin desteğini bekliyoruz"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklaması KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın açıklaması Detaylar BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve beraberindeki heyeti de kabul etti.

13.10.2019 22:07
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklaması
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın açıklaması
Detaylar BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve beraberindeki heyeti de kabul etti. Şentop görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye için taşıdığı öneme vurgu yaparak, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin yürüttüğü askeri operasyona değindi.
Meclis Başkanı Şentop, ülkemiz hemen sınırın yanı başında bir terör yapılanmasına müsaade etmesinin mümkün olmadığını belirterek, operasyona yönelik eleştirileri üzüntü ile karşıladığını belirtti.
Şentop "Biz Türkiye'nin terör ile mücadelesinde ve Barış Pınarı Harekatı ile yürüttüğü operasyonda KKTC'nin desteğini de yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Şentop:

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Kaynak: AA

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