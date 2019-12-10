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TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye ve Katar ilişkileri, zor zamanlarda test edilmiş ve gücü ispat...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye ve Katar ilişkileri zor zamanlarda test edilmiş ve gücü ispat edilmiş bir ilişki." dedi.

10.12.2019 22:09 | Son Güncelleme: 10.12.2019 22:13
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye ve ilişkileri zor zamanlarda test edilmiş ve gücü ispat edilmiş bir ilişki." dedi.
Başkentte bir otelde verilen Katar Milli Günü resepsiyonuna, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski bakanlar, yerli ve yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.
TBMM Başkanı Şentop, burada yaptığı konuşmada, "(Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi'yi işaret ederek) En çok görüştüğümüz büyükelçilerin başında geliyor." diye konuştu.
Bunun, sadece şahsi ilişkilerden kaynaklanmadığını belirten Şentop, Türkiye ile Katar arasındaki dostluğun ve kardeşliğin yoğunluğunun bir tezahürü olduğunu söyledi.
Şentop, "Türkiye ve Katar kardeşane ilişkilerle beraber, iki ülke liderlerinin güçlü siyasi iradeleri sebebiyle dünyada benzerine zor rastlanacak ilişkiye sahip. Bu dostluk ve ilişki sadece sözde kalan bir ilişki de değil, Türkiye ve Katar ilişkileri zor zamanlarda test edilmiş ve gücü ispat edilmiş bir ilişki, iyi günde de kötü günde de." ifadesini kullandı.
15 Temmuz hain askeri darbe teşebbüsünden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk arayanın Katar Emiri olduğunu anımsatan Şentop, "Bu zor günde Katar'ın dayanışması şükranla anılmaktadır." şeklinde konuştu.
Şentop, komşularının haziran 2017'de Katar'a yönelik haksız ablukasında Türkiye'nin Katar'ın yanında yer aldığını tüm dünyaya duyurduğuna dikkati çekti.
Davetliler, konuşmaların ardından, Katar mutfağının lezzetlerini tattı.
TBMM Başkanı Şentop:

Mustafa Şentop, Türkiye, Katar, Güncel

Kaynak: AA


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