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TBMM Başkanı Şentop'u İzmirden anasınıfı öğrencisi bir grup öğrenci ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop'u İzmirden anasınıfı öğrencisi bir grup öğrenci ziyaret etti.

12.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:35
TBMM Başkanı Şentop'u İzmirden anasınıfı öğrencisi bir grup öğrenci ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop'u İzmirden anasınıfı öğrencisi bir grup öğrenci ziyaret etti

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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