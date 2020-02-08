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TBMM Başkanı Şentop, uçak kazasında yaşamını yitiren Koşar'ın ailesini ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması sonucu hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koşar'ın Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

08.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:18TBMM Başkanı Şentop, uçak kazasında yaşamını yitiren Koşar'ın ailesini ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması sonucu hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koşar'ın 'ın ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.
Şentop, Koşar'ın eşi Gökhan Koşar, annesi Zülfiye ve babası Cemil Bilgi'ye başsağlığı diledi, üzüntülerini dile getirdi.
Anne Bilgi, "Kızım gonca bir güldü, açmadan soldu." dedi.
Ziyarete Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül ile Malkara Kaymakamı Erkan Karahan da katıldı.

Tekirdağ, Malkara, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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