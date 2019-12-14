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TBMM Başkanı Şentop'un İran Meclis Başkanı Laricani ile görüşmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Birçok meseleyi, bölgesel, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdik.

14.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:16TBMM Başkanı Şentop'un İran Meclis Başkanı Laricani ile görüşmesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanı Ali Laricani ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Birçok meseleyi, bölgesel, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdik." dedi.
Antalya'da Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu devam ediyor.
Kurula ev sahipliği yapan TBMM Başkanı Şentop, İran Meclis Başkanı Laricani ile basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.
Toplantı kapsamında Laricani ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Şentop, "Birçok meseleyi, bölgesel, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdik. Görüşme için kendisine teşekkür ediyorum." dedi.
Laricani de mevkidaşına APA 12. Genel Kurula ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti. Ali Laricani farklı alanlardaki konularda, iki ülke arasındaki değişik seviyelerde ve alanlarda iş birliği yapıldığını ifade etti.
Hükümetlerarası, meclislerarası ve halklar arasında çok iyi iş birliği yapıldığına işaret eden Laricani, "Bunları çok açık ve detaylı şekilde beraber görüştük. İki ülke arasında iş birliği yapılarak, bölgemizde sürdürülebilir güvenlik sağlanabileceğine de inanıyoruz. Umarız bu iş birliği aynı şekilde devam eder. Bu iş birliğinin iki ülkemizin halkları için çok yararlı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.
Şentop, daha sonra APA delegasyon başkanlarını kabul etti.

Meclis Başkanı, Ali Laricani, İran, Politika

Kaynak: AA

Politika

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