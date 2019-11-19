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TBMM Başkanı Şentop'un kabulleri

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi ile Bangladeş Maliye Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu Başkanı Mustafa Kamal'ı kabul etti.

19.11.2019 20:26 | Son Güncelleme: 19.11.2019 20:27
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi ile Maliye Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu Başkanı Mustafa Kamal'ı kabul etti.
Şentop'un Hong-Ghi ile görüşmesine Türkiye-Güney Kore Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Bangladeş Maliye Bakanı Kamal ile görüşmesinde Türkiye-Bangladeş Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de hazır bulundu.
Kabuller basına kapalı gerçekleşti.
TBMM Başkanı Şentop'un kabulleri

Güney Kore, Bangladeş, Güncel

Kaynak: AA


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