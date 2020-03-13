TBMM Başkanı Şentop'un programı iptal edildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un Edirne programı iptal edildi.
13.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:18
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un Edirne programı iptal edildi.
Meclis Başkanı Şentop'un Edirne'deki programı iptal edildi. Şentop, Edirne'de TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenecek programa katılacaktı. - ANKARA
Meclis Başkanı Şentop'un Edirne'deki programı iptal edildi. Şentop, Edirne'de TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenecek programa katılacaktı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafa Şentop, Türkiye, Edirne, Politika
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