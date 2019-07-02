02.07.2019 12:52
Haberler » Güncel » Haber

TBMM Başkanı Şentop'un Rusya'daki temasları

TBMM Başkanı Şentop

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'nın başkenti Moskova'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop , Rusya 'nın başkenti Moskova 'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.
Şentop, Kızıl Meydan yakınındaki anıta kendisine eşlik eden Türk milletvekili heyetiyle geldi.
Anıta çelenk bırakan Şentop, saygı duruşunda bulundu, milletvekilleri de anıt önüne karanfil bıraktı.
Şentop, beraberindeki heyetle Kızıl Meydan'da bir süre yürüdükten sonra burada bulunan Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin'in mozolesini de ziyaret etti.
Kaynak: AA
türkiye , moskova , rusya , tbmm , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:29 Teoman Özalp Parkı'nda dönüşüm başlıyor
14:29 Spor Lisesi seçmelerine yoğun ilgi
14:29 Başkan Kılıç o haber hakkında konuştu
14:28 Çanakkale'de 84 kaçak göçmen yakalandı
14:28 Muğla'da şüpheli polis kovalamacası
14:26 Hacıali'de şenlik
14:26 Edirne'de, lastik botlarda 66 kaçak yakalandı