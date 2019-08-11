TBMM Başkanı Şentop'un vekalet verdiği kurbanlık kesildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik'in vekalet verdiği kurbanlıklar, Türkiye Diyanet Vakfıca (TDV) Kilis'te kestirildi.

İl Müftüsü Abdurrahman Şahşin, özel bir kesimhanenin bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik'in TDV'ye vekalet verdiği kurbanların etlerinin, diğer kurbanlarla Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan çalışma kapsamında, Türk ve Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını söyledi.

Kendilerine tebliğ edilmiş bu önemli görevi ifa etmenin sevincini yaşadıklarını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Bugün burada Meclis Başkanımız Şentop ve Antalya Milletvekilimiz Çelik'in bize verdikleri vekalet kurbanlarının kesimini icra ettik. Allah kurbanlarını kabul etsin. Bize vekalet eden başta TBMM Başkanı ve Antalya Milletvekili Çelik olmak üzere tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah kurbanlarını kabul eylesin. Şu an itibarıyla 700 civarında vekaletli keseceğimiz kurban var. Emin olsunlar yardımlarını en iyi şekilde değerlendireceğiz."

Kilis'in kendi nüfusundan fazla Suriyeli misafire ev sahipliği yaptığını hatırlatan Şahin, aynı zamanda sınır kenti olmasından dolayı sınır ötesi yardımları da koordine ettiklerini kaydetti.

TDV olarak Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı yanında kurudukları tesiste yaklaşık 3,5 yıl önce başlatılan "Şimdi Yaraları Sarma Zamanı" kampanyası kapsamında sınır ötesine 20 bin kişilik sıcak yemek ve ekmek göndermeye devam ettiklerini aktaran Şahin, hayırsever vatandaşlara ihtiyaç sahipleri adına teşekkür etti.

Kaynak: AA