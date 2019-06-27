27.06.2019 21:17
Haberler » Güncel » Haber

TBMM Başkanı Şentop'un yurtdışı programı

TBMM Başkanı Şentop

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinin 5'incisi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Balkan Üniversitesi ev sahipliğinde ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un himayelerinde 27-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinin 5'incisi, Kuzey Makedonya 'nın başkenti Üsküp 'te Balkan Üniversitesi ev sahipliğinde ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop 'un himayelerinde 27-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yarın Üsküp'e giderek kongreye katılacak. Üsküp ziyaretinin ardından Şentop, "İkinci Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumu" için Rusya'nın başkenti Moskova 'ya geçecek. 1 ile 2 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek forumda; Uluslararası Güvenlik: Barış ve İstikrar İçin Kanun Koyucuların Diyaloğu, Dijital Gelecek için Yasa Yapım Süreci ve Yasal Çerçeve: Zorluklar ve Çözümler, Parlamentolar arası İşbirliği; İlkeler, Eğilimler, Yoksulluk ve Eşitsizliğin Azaltılmasında Yasal Düzenlemelerin Rolü Parlamentarizmin Gelişmesinde Gençliğin Rolü: Tecrübe ve Öncelikler gibi birçok başlık ele alınarak, oturum ve yuvarlak masa toplantıları yapılacak.

Şentop Ziyaretin 3 Temmuz'da ise Rusya Federasyonu Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile de bir görüşme gerçekleştirecek. - ANKARA
Kaynak: İHA
Makedonya , Üsküp , Mustafa Şentop , Güncel

Son Dakika Haberleri
22:08 İdlib'deki kamplara sığınan sivillere insani yardım
22:07 Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ilk mezunlarını verdi
22:07 "Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı kurma hazırlığı" başlıklı haberimizin başlık, spot ve...
22:07 Akbank 37. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi
22:06 Kiremitlerin arasına sıkışan serçeyi itfaiyeciler kurtardı
22:05 Özel yetenekli öğrencilerden Selimiye'de bilimsel ders
22:05 Mersin Cezaevi'nden akıl almaz firar