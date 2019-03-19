TBMM Başkanı Şentop, Uzunköprü'de Stk Temsilcileri ile Buluştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Uzunköprü
Ticaret Borsası toplantı salonunda STK
temsilcileri ile buluşarak istişarede bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı 10 dakika sürdü.
Programa, Edirne
Valisi Ekrem Canalp
, Edirne Milletvekili Fatma Aksal
, Uzunköprü Kaymakamı Muhittin Gürel, Trakya Üniversitesi
Rektörü Erhan Tabakoğlu, Uzunköprü Kaymakamı Muhittin Gürel, Belediye Başkan Vekili Necmettin Akın, Uzunköprü Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili İsmail Kılıç
, Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Alper Baş, Ticaret Borsası Başkanı Egemen Aslan
, UTSO Başkanı Ercan İhtiyar ve STK temsilcileri katıldı. - EDİRNE
Uzunköprü, Politika
Kaynak: İHA