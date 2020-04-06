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TBMM Başkanı Şentop, vatandaşları 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tüm vatandaşları, 23 Nisan akşamı, TBMM'nin açılışının ve Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında İstiklal Marşı'nı okumaya çağırdı.

06.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:50
TBMM Başkanı Şentop, vatandaşları 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti Açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tüm vatandaşları, 23 Nisan akşamı, TBMM'nin açılışının ve Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında İstiklal Marşı'nı okumaya çağırdı.
Şentop, "Kıymetli vatandaşlarım" ifadesiyle başladığı açıklamasında, TBMM'nin açılışının ve Milli Mücadele'nin 100. yılı kapsamında yapılacak etkinliklerin, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafeye uyma kuralına göre yeniden planlandığını anımsattı.
Salgınla yürütülen mücadeleyi gözeten, aynı zamanda sürece katkı ve destek sağlayan bazı faaliyetlerin takvimini paylaştığı açıklamasında Şentop, uzaktan eğitim sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT iş birliğinde "Açılışının 100. Yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi" başlıklı kısa ders içeriği hazırladıklarını bildirdi.
Şentop, 23 Nisan haftasında yayımlanmak üzere Meclis ve milli irade tarihini konu alan 23 dakikalık belgeselin, medyanın kullanımına açılacağını vurgulayarak "Dünü ve bugünü anlatan bir kamu spotumuz ayrıca 100. yıl konulu üç kısa filmimiz de aynı hafta ekranlarda olacak." dedi.
Zor günleri birlikte ve dayanışma içinde atlatacaklarını kaydeden Şentop, devletin, ilgili kurumların ve en başta sağlık camiasının, muazzam bir fedakarlık ve titizlikle süreci yönettiğine işaret etti.
TBMM Başkanı Şentop, "Programlarımızla alakalı kararları, içinde bulunduğumuz salgın sürecindeki gelişmeleri dikkate alarak değerlendirmek mecburiyetinde olduğumuz için mümkün olduğu kadar kısa vadeli planlamalar yapıyoruz. 23 Nisan günü için yapılacak planlamalar da genel gidişat değerlendirilerek ele alınmaktadır." ifadesini kullandı.
100. yıl videosu daveti
"Evde kal" çağrısına uyarak 100. yıl coşkusunu yaşamak için iki ayrı davette bulunan Şentop, imkanı bulunan herkesi, 20 Nisan Pazartesi TBMM'nin 100. yılı, milli irade ve Milli Mücadele'yi konu alan kişisel videolarını sosyal medyadan yayımlamaya çağırdı.
Şentop, 19 Nisan akşamı ilan edilecek ortak etiketle yayımlanacak videolardan, en çok beğeni alan ilk 500'üne, TBMM 100. Yıl İcra Komitesi tarafından kitaplar hediye edileceğini belirterek şunları kaydetti:
"Şu günlerde herkesin evde kalarak bu anlamlı yıl dönümünü kutlama arayışı ve heyecanına yönelik bir davetimiz daha var. 23 Nisan 2020 akşamı, birçok yabancı parlamento başkanının ve misafirin de katılımıyla TBMM'nin bahçesinde, farklı şehirlerimizden canlı katılımlarla da renklenen ve yüz yıllık Meclis tarihimizi anlatan güçlü bir gösteri eşliğinde büyük bir resepsiyon planlamıştık. Şimdi onun yerine, bütün vatandaşlarımızın bir şekilde katılabileceği, aynı dakikalarda bütün herkesin kalbinin aynı duygularla atacağı bir davetimiz var. 23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21.00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. yıl coşkusunu, İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. Milli Mücadele'nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. yılın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım.
Nasıl ki 100 yıl önce muazzam bir direniş ruhuyla zaferlere eriştiysek, yine aynı dayanışma ruhuyla, devletimiz tarafından açıklanan tedbirlere uyarak bu zor günleri atlatacağımıza gönülden inanıyorum. İnşallah önümüzdeki her gün bir öncekinden daha iyi haberler getirir. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, güzel günleri ve dönemleri ülkemizin dört bir yanında güneşin altında kutlayacağımız zamanların bir an önce gelmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Politika
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Haberler ›› Politika ››TBMM Başkanı Şentop, vatandaşları 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti Açıklaması - Haberler

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