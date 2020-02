TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Turhan yol açılışına katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Şundan eminim, birbirimize sarıldıkça büyüyor ve ilerliyor, kendi içimizde sebebi ne olursa olsun kavga edip ayrıştıkça zayıflıyor ve değişik saldırılara açık hale geliyoruz. Birbirimize sarılmaya daima ihtiyacımız var." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Çorlu-Ergene yol ayrımı Tekirdağ çevre yolu açılış törenine katıldı.

Şentop, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yolların kaliteli hale getirmesiyle trafik kazalarının da azaldığını vurgulayan Şentop, Türkiye'nin birlikte olundukça güçlendiğinin altını çizdi.

Güçlü ve kudretli Türkiye'nin dünyadaki mazlumların da umudu olduğunu ifade eden Şentop, şunları kaydetti:

"Yalnız bizim ülkemizin değil, dünyanın değişik bölgelerinin, mazlumların da bizim çalışmamıza ihtiyacı var. Güçlü ve kudretli bir Türkiye onlar için de bir umut ve direnç kaynağıdır.

Şundan eminim, birbirimize sarıldıkça büyüyor ve ilerliyor, kendi içimizde sebebi ne olursa olsun kavga edip ayrıştıkça zayıflıyor ve değişik, saldırılara açık hale geliyoruz. Birbirimize sarılmaya daima ihtiyacımız var."

-"Rekabet daha iyiyi doğurur"

Diyalog yollarının hep açık olması gerektiğini belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Açtığımız bu somut otoyollar dışında siyasetin ve görüş ayrılıklarının arasına da bariyerler değil yollar ve otoyollar açmak ve onları hep açık tutmak mecburiyetindeyiz. Çünkü aynı geminin içindeyiz. Diğerleri batsın diye gemide delik açmak akılsızlıktır. Çünkü gemi ile birlikte herkes, hepimiz batarız.

Esasen dünya siyasetinde de durum böyledir. İnsanların yaşaması için politika ve eylemler üretileceğine tersi gerçekleşiyor ve bu sebeple bütün dünya büyük bir huzursuzluk ve tedirginlik içinde. Adaleti ve sevgiyi siyasi fikirlerimizin de önüne koymak ve yükseltmek mecburiyetindeyiz."

Siyasi görüş ayrılıklarına yakından ve iyi niyetle bakılırsa bir zenginlik olduğunu belirten Şentop, farklılığın rekabeti rekabetin de daha iyiyi doğurduğunu ifade etti.

Yakın coğrafyada yaşanan sorunlar için adeta Türkiye'nin tek başına mücadele ettiğinin altını çizen Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suriye, Libya, özellikle İblib'de yaşananlar, bütün dünyanın gözü önünde oynanan insanlık dışı vahşi tiyatro oyunlarının son bulmasını için gayret göstermek ahlaki ve insani bir yükümlülüktür. Türkiye bunun için adeta tek başına bir çaba göstermekte, çok aktörlü zalim güçler dengesi karşısında, cansiperane bir mücadele sürdürmektedir.

Bu mücadeleden her türlü güçlüğe rağmen muzaffer olarak çıkacağız. Cenabıhak'kın izniyle ve yardımıyla. İçerideki ve dışarıdaki atılımlarımız, bunların hepsi büyük Türkiye ve aziz milletimiz ve insanlığın esenliği içindir."

"Güçlü olmak zorundayız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da Elazığ depremi, çığ felaketi, uçak kazası gibi olaylarda, ateşin sadece düştüğü yeri yakmadığını, tüm milletin hüzne boğulduğunu ve devletin, milletin tüm bu olaylarda yekvücut olduğunu dile getirdi.

Tekirdağ'ın İstanbul'a yakın olmasının pek çok avantajı beraberinde getirdiğini söyleyen Turhan, gelişiminin önü her zaman açık olan Tekirdağ'ın ulaşım ve altyapısına bugüne kadar 5,5 milyar lira yatırım yapıldığını vurguladı.

Açılacak yolun pek çok faydası olduğuna dikkati çeken Bakan Turhan, "Bu projeyi, Tekirdağ- İstanbul ayrımı ile İstanbul-Edirne arasındaki bölünmüş yolda sürekliliği sağlamak ve Çorlu şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla hayata geçirdik." dedi.

Türk milletinin hizmetlerin en iyisine layık olduğuna vurgu yapan Bakan Turhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün bunları yapıyoruz çünkü bunları yapmak bizim vazifemiz, bunlara sahip olmak da sizin hakkınız. İnsanımız, milletimiz, ülkemiz her şeyin en iyisine en güzeline layıktır. Çünkü dünyadan geri kalamayız, çünkü güçlü olmak zorundayız, çünkü kimseye boyun eğmemek durumundayız.

Bunların tersi olursa bu zorlu coğrafyada başımıza çorap örmek isteyen nice aç kurt var, biliyorsunuz. Çok çalışıp, el birliği ve güç birliği içinde ay yıldızlı bayrağımızı hep birlikte gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz inşallah. Desteğinizi, duanızı bizlerden eksik etmemenizi istirham ediyorum."

Konuşmaların ardından dua edilip kurdele kesilerek yolun açılışı gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan açılışın ardından yolda deneme sürüşü yaptı.

Kaynak: AA