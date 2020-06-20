TBMM Başkanı Şentop: "Yassıada teklifi salı günü Meclis Genel Kuruluna gelecek"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifine ilişkin, "Yassıada teklifi salı günü Meclis Genel Kuruluna gelecek.

20.06.2020 19:53 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:18
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifine ilişkin, "Yassıada teklifi salı günü Meclis Genel Kuruluna gelecek. Teklif ile yaralar sarılmış olacak." dedi.
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ programı kapsamında Sanayi ve Ticaret Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti.
Ardından TSO Meclisi ve oda üyeleriyle bir araya gelen Şentop, burada yaptığı konuşmada, "Yassıada teklifi salı günü Meclis Genel Kuruluna gelecek. Teklif ile yaralar sarılmış olacak." diye konuştu.
TBMM Başkanlık seçimine de değinen Şentop, "Seçim süreci bu kez biraz daha hızlı ilerledi ve adaylığımız ilan edildi." ifadelerini kullandı.
Şentop, adaylığıyla ilgili hem Türkiye genelinden hem de memleketi Tekirdağ'dan kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Tekirdağ Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın ve birliğin ilçe başkanlarıyla da bir araya gelen Şentop, salgın nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de çalışan ve üreten kesimin sıkıntılar yaşadığını söyledi.
Şentop, Türkiye'nin bu mücadelede birçok ülkeye kıyasla başarılı olduğunu vurgulayarak, vakaların artması ve tedbirlere dikkat edilmemesi durumunda yeniden kısıtlamalara gidilebileceği uyarısında bulundu. TBMM Başkanı Şentop: ’Yassıada teklifi salı günü Meclis Genel Kuruluna gelecek’

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi Haber
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Diyarbakır’da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var Haber
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
TSK’nın Kuzey Irak’taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı Haber
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Aksaray’da üretilen sarımsaklar Rusya’da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Haberler››Güncel››TBMM Başkanı Şentop: 'Yassıada teklifi salı günü Meclis Genel Kuruluna gelecek' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:39: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü - Haber 20:38: Son dakika haber: Depremi yaşayan Bingöl'de 6 bin 500 öğrenci sınava girdi - Haber 20:37: Çin, 2025'te atom enerjisi kapasitesini 100 milyon kilovata çıkaracak - Haber 20:37: Karadağ'da genel seçim 30 Ağustos'ta yapılacak - Haber 20:34: Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 927'ye yükseldi - Haber 20:22: Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi - Haber 20:20: Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi - Haber 18:12: Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi - Haberler 15:29: Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü - Haberler