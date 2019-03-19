TBMM Başkanı Şentop, Yeni Zelanda'daki Katliama Tepki Gösterdi

Kaynak: İHA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan Devlet Hastanesinin açılışına katıldı. Törende konuşan Şentop, Yeni Zelanda'daki cami saldırısında 50 Müslümanın katledilmesine tepki gösterdi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Keşan Devlet Hastanesinin açılışına iştirak etti. Burada konuşan Şentop, "Yeni Zelanda'da bir katliam yaşandı. Gözü dönmüş bir cani, katil, ırkçı saldırdı ve cuma namazı için camide toplanan 50 Müslüman kardeşimizi katletti. Şahsi bir intikam veya mesele yok. Farklı ırklardan insanlar var ve hepsini tarıyor. Hazırlıklı gelmiş. Katledilenlerin ortak özelikleri sadece Müslüman olmaları. Burada gözü dönmüş bir katilin gerçekleştirdiği eylem değil. Bu teröristin zihniyetine zemin hazırlayan bir kültürel iklim var. Avrupa'da birçok politikacı veya köşe yazarı takımı İslam düşmanlığını körüklüyor. Avusturyalı bir senatör benzer şekilde açıklama yaptı ancak Avusturyalı bir genç senatöre yumurta atarak tepkisini gösterdi. Bütün insanlara ve inançlara saygı duyan kitle var ama öne çıkanlar; İslam düşmanlığını körükleyen, ırkçılığı körükleyen anlayışta olan insanlar. Bunların dünya barışı için tehdit olduğunu görüyoruz. Bir Türkiye düşmanlığı, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığına da dönüşüyor."Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.Açılışa TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra Edirne Valisi Erkem Canalp, AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Nuri Özder ile davetliler katıldı. - EDİRNE