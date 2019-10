TBMM Başkanı Şentop, Yunus Emre Lisesi'ni ziyaret etti - STRAZBURG

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa 'nın Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili tutumuna ilişkin, "Avrupa ülkeleri oyunun dışında. Biz saha içeresinde oyun oynuyoruz. Onlar sahın kenarındaki sokakta kendi aralarında mahalle maçı yapıyorlar. Bağırıp çağırıyorlar. Dışardan izleseniz ciddi bir maç var zannedersiniz ama baktığınızda sokakta oynuyorlar." dedi.Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak için Fransa'nın Strazburg kentine gelen Şentop, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Strazburg şubesinde cuma namazını kıldı, Yunus Emre Lisesi'ni ziyaret etti ve kentte yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.Şentop, burada yaptığı konuşmada Fransa ve Avrupa'da Türk ve Müslüman nüfusunun önemli olduğuna söyledi. Türkiye 'de şartların çok değiştini, önceden yurtdışında yaşayan vatandaşları hayır işlerine katkıda bulunmak istendiğini ifade eden Şentop, ancak artık ekonomik olarak Türkiye'nin güçlendiğini vurguladı.Şentop, Türkiye'nin dünyanın her yerine yardım ettiğini belirterek, "Bunun öncülüğünü TİKA yapıyor. TİKA dünyanın her yerinde Türkiye'nin çok büyük bir markası haline geldi." dedi.TİKA'nın bu konuda sadece Müslümanların değil ihtiyacın olduğu her bölgede yardımda bulunduğunu kaydeden Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin büyük bir dönüşümü gerçekleştirdiğini vurguladı.Şentop, Türkiye'nin dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduğunu belirterek, "Tabi ki sıkıntılar var ama eskisi gibi bir acziyetin ve ümitsizliğin doğurduğu sıkıntılar değil. Bunlar Türkiye'nin büyümesinin ve gelişmesinin getirdiği sıkıntılar. İnşallah daha kısa zaman içeresinde ekonomik olarak çok daha güçlü olacağız. Bu değişim aynı zamanda Türkiye'yi uluslararası alanda etkili, sözü dinlenir ve kararı merak edilen bir ülke haline getirdi." diye konuştu.Türkiye'nin gücünü görmek için Türkiye'nin dışından bakmanın önemine işaret eden Şentop, "Türkiye istikrarlı oldukça, büyüdükçe geliştikçe güçlü oldukça Türkiye'nin sınırları dışında yaşayan soydaşlarımız, kardeşlerimiz, dindaşlarımız, hepsi daha huzurlu, daha başı dik şekilde hayat sürdürebiliyorlar. Bunu birçok ülkeden müşahade edebiliyoruz. Bu bakımdan Türkiye'nin güçlü olması önemli. Türkiye'yi güçlü kılan bu formülü muhafaza etmemiz gerekiyor. Bu sır nedir? Devlet ile milletin bütünleşmedir. Milletin değerleriyle, devletin değerlerinin bütünleşmesi, aynılaşmasıdır. Türkiye Cumhurbaşkanımızın bunu gerçekleştirdi." dedi.Şentop, Türkiye'nin sınırındaki sorunlara değinerek, "Batı ülkelerinin tahrik ettiği, ateşlediği bazı mezhep ve etnik çatışmaların yaşandığı bir coğrafyadır. Güney sınırımızda 1990'lı yıllardan bu yana istikrar yok." dedi.Türkiye'nin zor bir coğrafyada yaşadığını belirten Şentop, Türkiye'nin tüm zorlukları aşarak bölgede etkili bir güç haline geldiğini vurguladı.Şentop, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bunları söyledi:"Alman bakan güvenli bölge olsun hep beraber yönetelim diyor. Gazel okuyor. Nerdeydin şimdiye kadar. 2011 yılında bunu söylemişiz, başbakan yardımcısı söylemiş. sonra 2012 yılında Cumhurbaşkanımız Başbakan iken güvenli bölge gerekli olduğunu söyledi. Hem Suriye'den gelen mültecileri yönetmeleri için hem de burada yönetim boşluğundan ortaya çıkan terör örgütleriyle ilgili tehdidi karşılayabilmek için bir güvenli bölge oluşturmak lazım.Aradan geçmiş 7 yıldan fazla bir zaman. Akılları şimdi başlarına geldi. Niye şimdi akılları başlarına geldi? Türkiye Barış Pınarı Harekatını başlatınca dünyada işler değişti. Söylüyoruz bunu, gizli saklı bir şey de değil. Cumhurbaşkanımız söyledi şunu yapacağız, bunu yapacağız diye aylardır söylüyor. En son BM'de haritayı gösterdi, bunu yapacağız dedi. Gizli saklı bir şey yok ama bunlar Türkiye'nin hep blöf yaptığını zannediyorlar, Türkiye bunları yapamayacak ve Türkiye'nin böyle bir gücü yok zannediyorlar. Biz dünyayı kontrol ediyoruz, biz izin vermeden hiçbir şey olmaz olup bitenler bizim sadece müsaademizle olur gibi bir anlayış içindeler. İşte oyunu biz kurarız başkaları sadece oyun oynar onlar oyun kuramazlar gibi bir anlayış içindeler fakat işte kendileri oyunun dışında kaldı."ABD ve Rusya ile görüştüklerini ve Avrupa'nın oyunun dışında kaldığını belirten Şentop, "Avrupa ülkeleri oyunun dışında. Biz saha içeresinde oyun oynuyoruz. Onlar sahın kenarındaki sokakta kendi aralarında mahalle maçı yapıyorlar. Bağırıp çağırıyorlar. Dışardan izleseniz ciddi bir maç var zannedersiniz ama baktığınızda sokakta oynuyorlar. Oyuna girmek istiyorlar ama youna girmek için bir potansiyel olması lazım." diye konuştu.Şentop, Avrupa'nın Türkiye'yi hala eski parametrelerle değerlendirdiklerini, artık dünyanın ve Türkiye'nin değiştiğini vurguladı.Türkiye'nin artık kendi menfaatlerini gözeten ve kararlarını kendisi veren bir ülke konumuna geldiğini vurgulayan Şentop, "Dünyada kendi kararını veren ve dünyada uluslararası politikaya yön veren ülkeler var. Türkiye de bu ülkelerden birisi." dedi.Şentop, konuşmasında Türkiye'nin önemli sorumlulukları bulunduğuna ve üstlendiğine değindi.Avrupa'da doğru İslam anlayışını yaşayarak gösterilmesi gerektiğini ifade eden Şentop, Türkiye'nin buradaki vatandaşların yanında olduğunun altını çizdi.Şentop, bir vatandaşın milletvekili dokunulmazlığın kaldırılaması yönündeki soruya ilişkin milletvekili dokunulmazlığının ebedi olarak devam eden bir şey olmadığını, milletvekilinin görev süresi döneminde dokunulmazlığı bulunduğunu söyledi.Milletvekilinin görevi döneminde suç işlemesi durumunda yargılanmayacağı anlamına gelmediğini ifade eden Şentop, dokunulmazlığının milletvekili hakkındaki soruşturmayı veya yargılanmayı durdurduğunu belirtti.Şentop, bu kişinin milletvekilliği görevi sona erdiğinde işlediği suçlardan yargılanayacağını ve bu durumuda olan birçok milletvekilinin bulunduğunu kaydetti ve şunları söyledi:"Şunu derseniz milletvekili suç işlediği zaman dokunulmazlığını hemen kaldırın onu içeri atalım onu yargılayalım derseniz bu da olabilir buna bir engel yok ama o zaman başka komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Bu sefer parlamenterlere söz hakkı verilmiyor, konuştuklarından dolayı içeri atıyorlar (diyecekler). Herkesin istediği gibi olmuyor. Başkalarına tahammül etmemiz gerekiyor, tahammül edeceğiz ama hukuk sınırları içerisinde hukuk işleyecek. Bunların hepsi takip edilir, kayıt altındadır mutlaka. Şimdi olmaz iki veya üç sene sonra olur yargılanır, kimsenin yaptığı yanın kar kalmaz. Mutlaka yargı sistemi takip eder ve edecektir."