TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç'in kabulü

TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Türk yatırımcılarına ve onların sorunlarına Sırp makamlarının gösterdiği ilgi Türk şirketlerini Sırbistan'da daha fazla yatırım yapmaya teşvik ediyor." dedi.

Bilgiç, Sırbistan Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Zarko Obradoviç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Genel Sekreterlik Toplantı Salonu'ndaki kabulde konuşan Bilgiç, geçtiğimiz hafta Belgrad'ta gerçekleştirilen ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı Parlamentolar Arası Birliği'nin (PAB) 141. Genel Kuruluna ev sahipliği yapan Sırbistan Meclis Başkanı'na ve emeği geçen herkese Türk heyetine yönelik konukseverliği nedeniyle teşekkür etti.

İki ülke arasındaki parlamentolar arası ilişkinin gelişiyor olmasının ayrıca sevindirici olduğunu belirten Bilgiç, Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin 2020-2021 Dönem Başkanlığını üstlendiğini ve Temmuz ayında dönem başkanlığını devralacaklarını da anımsattı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2017 yılında 1 milyar dolar eşiğini aştığını, bu durumun sevindirici olduğunu vurgulayan Bilgiç, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanlarının da mutabık kaldığı üzere ülkeler hedefimiz kısa vadede 2 milyar dolar, uzun vadede de 5 milyar dolar seviyesine yükseltmek olmalıdır. Şirketlerimizin de Sırbistan'daki yatırımları her geçen gün artıyor. Özellikle az gelişmiş bölgelerde emek yoğun sektörlerde yatırım yaparak istihdama katkıda bulunuyorlar. Yaklaşık 280 milyon dolar Türk yatırımı Sırbistan'da gerçekleşmiş durumda. Halkbank'ın da Sırbistan'daki çalışmalarını, şube sayısının artışını ve pazarını genişletmesini memnuniyetle takip ediyoruz. Türk yatırımcılarına ve onların sorunlarına Sırp makamlarının gösterdiği ilgi Türk şirketlerini Sırbistan'da daha fazla yatırım yapmaya teşvik ediyor. Biz de şirketlerimize bu yöndeki telkinlerimizi sürdürüyoruz. Turizm alanındaki iş birliğimizin geliştirilmesine de özel önem atfediyoruz. Her geçen yıl Türk turistlerin Sırbistan'a, Sırp turistlerin de Türkiye'ye ilgisi artıyor. Ülkemizden Sırbistan'a gelen turist sayısı açısından en üst sıralarda yer almasını da memnuniyetle karşılıyoruz. Ulaştırma altyapısı alanında ortak yürüttüğümüz projelere de önem vermekteyiz."

Bilgiç, Türkiye'nin FETÖ konusunda son derece hassas olduğunu, Sırbistan'ın gösterdiği hassasiyet için ayrıca teşekkür etti.

FETÖ terör örgütü mensuplarının Sırbistan'ın kapattığı okulları farklı isimler altında ya da yerli ve yabancı eğitim kurumları ortaklığında yeniden açma gayreti içinde bulunduklarının altını çizen Bilgiç, Sırp yetkililerden gelecek dönemde de müteyakkız olmalarını istirham ettiğini sözlerine ekledi.

Zarko Obradoviç de kendisini ve beraberindeki heyeti kabullerinden dolayı Bilgiç'e teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin bir göstergesi olduğunu belirten Obradoviç, "Sayın Cumhurbaşkanlarının seviyesine bir türlü ulaşamıyoruz çünkü onlar o kadar sık görüşüyorlar ki bizim bu konuda bir eksikliğimiz olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sırbistan'ın vasıflı bir iş gücüne sahip olduğunu, bunun yatırımcılar için bir çağrı niteliği taşıdığını aktaran Obradoviç, Halkbank örneğinin iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi bir göstergesi olacağını dile getirdi.

Sırbistan'ın kendi dostlarını seçmek istediğini, Türkiye'nin de iyi bir dost olduğunun altını çizen Obradoviç, "Türkiye ile yapılan her türlü iş birliğine seviniyoruz." diye konuştu.

