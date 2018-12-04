04 Aralık 2018, 13:51
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TBMM Başkanı Yıldırım, Çin Başbakanı Kıçiang'ı Kabul Etti

- TBMM Başkanı Yıldırım, Çin Başbakanı Kıçiang'ı kabul ettiPEKİN - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çin'e gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında Çin Başbakanı Li Kıçiang'ı kabul etti.

- TBMM Başkanı Yıldırım, Çin Başbakanı Kıçiang'ı kabul etti

PEKİN - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çin'e gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında Çin Başbakanı Li Kıçiang'ı kabul etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Çin temaslarını sürdürüyor. Temasları kapsamında başkent Pekin'de bulunan Yıldırım, Congnanhay Devlet Konukevi'nde Çin Başbakanı Li Kıçiang'ı kabul etti. Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım ve beraberindeki heyet eşlik ediyor. Pekin,Binali Yıldırım,Çin Halk Cumhuriyeti
04 Aralık 2018 Salı 13:51