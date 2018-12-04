- TBMM Başkanı Yıldırım, Çin
Başbakanı Kıçiang'ı kabul etti
PEKİN - TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Çin'e gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında Çin Başbakanı Li Kıçiang'ı kabul etti. Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Çin temaslarını sürdürüyor. Temasları kapsamında başkent Pekin
'de bulunan Yıldırım, Congnanhay Devlet Konukevi'nde Çin Başbakanı Li Kıçiang'ı kabul etti. Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım
ve beraberindeki heyet eşlik ediyor.
Pekin,Binali Yıldırım,Çin Halk Cumhuriyeti
04 Aralık 2018 Salı 13:51