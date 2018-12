TBMM Başkanı Yıldırım Çin'de

04 Aralık 2018 Salı 13:04



04 Aralık 2018 Salı 13:04

TBMM Başkanı Binali Yıldırım Asya 'nın doğu ucunda Çin 'in, batı ucunda Türkiye 'nin iki stratejik ülke olduğunu belirterek, "Çin'i biz de kendimiz için stratejik dost bir ülke olarak görüyoruz." dedi.Çin temasları kapsamında başkent Pekin 'de bulunan Yıldırım, Congnanhay Devlet Konukevi'nde Başbakan Li Kıçiang ile bir araya geldi.Yıldırım görüşmede Asya'nın batı ucunda Türkiye'nin, doğu ucunda Çin'in iki stratejik ülke olduğunun altını çizerek, "Tarihi İpek Yolu 'nun Asya'nın doğusundan Avrupa 'nın merkezine kadar giden güzergahında yer alan önemli iki ülkeden bahsediyoruz. Çin'i biz de kendimiz için stratejik dost bir ülke olarak görüyoruz." diye konuştu.Çin Başbakanı Li de Çin ve Türkiye'nin yükselen iki piyasa ülkesi ve çok önemli iş birliği ortağı olduğunu vurgulayarak, "Çin tarafı, Türk tarafıyla karşılıklı saygı ve yarara dayalı bir şekilde iş birliğini daha da derinleştirmeye hazırdır. Türk tarafıyla her alanda, her düzeyde etkileşim ve temas kurmaya da hazırdır." ifadesini kullandı.TBMM Başkanı Yıldırım, dün de Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Canşu ile görüşmüştü. Yıldırım yarın da Şaanşi Eyalet Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Hu Hıping ile görüşecek.