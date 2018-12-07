TBMM Başkanı Yıldırım'dan Aytmatov'un Kabrine Ziyaret

TBMM Başkanı Binali Yıldırım
ve beraberindeki heyet, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov
'un mezarını ziyaret etti.
TBMM Başkanı Yıldırım, Ata-Beyt anıt mezarlığındaki Kırgızların Rus çarlığına karşı isyanında hayatını kaybedenlerin anısına yaptırılan anıta, Stalin
rejimince katledilen Kırgız aydınların ve Aytmatov'un kabrine çiçek bıraktı.
Aytmatov'un mezarı başında okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen Yıldırım ve beraberindekiler dua etti.
Ziyaretinde Yıldırım'a, Kırgızistan
Parlamentosu Başkan Yardımcısı Mirlan Bakirov, TBMM Başkanvekili Celal Adan
, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Sabri Öztürk
, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan
, CHP Ankara
Milletvekili Gamze Taşcıer
, İYİ Parti Samsun
Milletvekili Bedri Yaşar
ve beraberindekiler eşlik etti.
Milletvekili,Binali Yıldırım,Cengiz Aytmatov
07 Aralık 2018 Cuma 09:01