TBMM Başkanı Yıldırım'dan Burdur Valiliğine Ziyaret

Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım
, Burdur
Valiliğini ziyaret etti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burdur Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesinde (MAKÜ) 2018-2019 akademik yılı açılışı, fahri doktora payesi tevcihi ve Diş Hekimliği Fakültesi temel atma töreninin ardından aynı bölgede yapımına devam edilen Türk Hava Kurumu
Anaokulunu ziyaret etti. Okulda incelemelerde bulunan Yıldırım, daha sonra Burdur Valiliğine geçti. Vali Hasan Şıldak
ve tören mangası tarafından karşılanan Yıldırım, Valilik Özel Defteri'ni imzaladı. Çeşitli hediyelerin verildiği ziyarette Binali Yıldırım, çıkışta gazetecilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretin ardından Yıldırım, bir düğün törenine katılmak için karayoluyla Antalya
'ya hareket etti. - BURDUR
Türkiye,Binali Yıldırım,Burdur
18 Kasım 2018 Pazar 17:43